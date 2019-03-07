ها ينتقل هداف البطولة الاحترافية للترجي التونسي؟

ربطت العديد من التقارير الإعلامية التونسية إسم النجم التوغولي لابا كودجو، هداف البطولة الاحترافية لكرة القدم لحد الآن، ومهاجم فريق النهضة البركانية، بالترجي التونسي، والذي يعتبر واحدا من أقوى الأندية في القارة الإفريقية.

وكيل أعمال النجم التوغولي، وفي تصريحات لوسائل إعلام تونسية، أمس الأربعاء، أكد اهتمام نادي الترجي التونسي، وتواصله مع إدارة النادي، غير أنه شدد على أن الطرفان لم يتصلا إلى أي اتفاق نهائي، وأن اللاعب مازال مرتبطا بعقد مع النهضة البرطانية.

وشدد المتحدث نفسه، على أن عدد من الأندية التونسية ترغب في الاستفادة من خدمات اللاعب لابا كودجو، وربطت فعلا اتصالات معه، غير أنه لم يحسم بعد وجهته، ومازال مركزا كل التركيز مع فريقه البركاني.

وسينتهي عقد لابا كودجو، مع النهضة البركانية، نهاية الموسم الحالي، وأبدى اللاعب الكثير من التردد في تجديده لسنوات إضافية، بالرغم من رغبة بركان في تمديد عقده.