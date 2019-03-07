“”كايلي جينر” تنتزع لقب أصغر ملياردير كون ثروته بنفسه من “زوكربيرغ

انتزعت “كايلي جينر”، ممثلة تلفزيون الواقع، وسيدة الأعمال، لقب أصغر ملياردير عصامي، من “مارك زوكربيرغ، مؤسس “فايسبوك”، وصنفت في عمر 21 سنة، أصغر ملياديرة، حسب قائمة أثرياء العالم السنوية، التي أصدرتها مجلة “فوربس” الأمريكية، أخيرا.
“جينر” أصبحت أصغر مليارديرة، كونت ثروتها بنفسها في التاريخ، وتبلغ ثروتها مليون دولار، جنتها من تكوينها مجموعة مستحضرات للتجميل خاصة بها، تحمل اسم “كيلي كومستيكس”.
ونقلت تقارير إعلامية عالمية قول جينر: “لم كن أتوقع شيئا، لكني أشعر بشعور جيد الآن، والفضل يعود إلى قوة وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضمنت لي قاعدة واسعة من العملاء” .
وتفوقت “كايلي جينر” على “زوكربيرغ”، الذي وصل إلى نفس ثروتها، وهو في عمر 23 سنة، أي قبل 11 سنة.
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