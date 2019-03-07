بعد تقديمه لعرض جديد.. ثلاث نقابات تعلق احتجاجاتها على الفاسي الفهري

أعلنت ثلاث نقابات، منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الأربعاء، تعليقها لجميع الأشكال الاحتجاجية التي سبق أن أعلنت عنها، تجاوبا مع عرض جديد قدمه وزير السكنى وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، لامتصاص الغضب.
وقالت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، اليوم الأربعاء، إنها قررت التفاعل إيجابا مع دعوة الوزارة لحضور جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي غدا الخميس، وتعليق انعقاد ندوة صحافية ووقفة احتجاجية، كانت قززة غدا في نفس التوقيت.
وفيما يتوقع أن توقع النقابات مع الفاسي الفهري، غدا الخميس على بروتوكول اتفاق حديد، تشدد النقابات على صرورة تفعيل وأجرأة ما سيتم التوقيع عليه من اتفاقات وقرارات لخدمة المرفق العمومي.
وكان عبد الأحد الفاسي الفهري قد أعلن قبل أسابيع قليلة عن توقيع اتفاق مع النقابات، غير أن نقابات منضوية تحت لواء الاتحاد الوطتي للشغل بالمغرب اتهمته بتوقيع اتفاق مع نقابات لا تملك أي تمثيلية في هياكل الوزارة، ما اضطره لفتح أبواب الحوار الاجتماعي القطاعي من جديد أمام النقابات الغاضبة.
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