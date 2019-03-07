الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل بالخضر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم أربعة منازل زراعية، بقرية شوشحلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما هدمت جرافات الاحتلال خيمة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وبحسب مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، فإن قوات الاحتلال أخطرت بهدم أربعة منازل تعود للمواطنين: على محمود صلاح، ومنذر صلاح، وموسى أحمد صلاح، وحباس خليل صلاح، بحجة البناء دون تراخيص.

وقال بريجية، أن ذلك يأتي في سياق استهداف الاحتلال لقرية الخضر، مشيرا إلى أن المضايقات بدأت قبل عدة أشهر عندما أغلق الاحتلال الطريق المؤدي للقرية، ومن ثم منع المواطنين من النوم هناك وعدم المكوث حتى الساعة الخامسة مساء.

يذكر أن أصحاب المنازل في قرية شوشحلة قاموا بترميمها مؤخرا في إطار مواجهة المخططات الاحتلالية الرامية إلى الاستيلاء على الأرض لصالح الاستيطان.

وفي ذات السياق، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، خيمة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الضفة الغربية راتب جبور، إن قوات الاحتلال هدمت خيمة تأوي عائلة المواطن إسماعيل العدرة في خربة الفخيت بمسافر يطا.

وأوضح، أن الاحتلال يسعى لتضييق الخناق على سكان المسافر، من خلال إجراءات تعسفية تتمثل بهدم مساكنهم وتخريب الأراضي الزراعية والرعوية، وهدم الآبار وتخريب شبكات المياه.