"اطمن انت مش لوحدك" تخرج للشوارع المصرية

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خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 11:39 صباحاً - خرجت مظاهرة ليلية بمحافظة الجيزة المصرية، أمس الأربعاء، استجابة لحملة "اطمن انت مش لوحدك"، التي أطلقها إعلاميون ومعارضون لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتهدف الحملة، التي دعت المصريين إلى إطلاق الصافرات أو الطرْق على الأواني قبل نحو أسبوع، إلى طمأنة كل معارضة للسيسي بأنه ليس وحيداً.
وكان أبرز دعاة هذه الحملة الإعلامي المصري في قناة "الشرق" المعارضة معتز مطر، حيث كشف عن اختفاء اثنين من أشقائه وزوجتيهما وأربعة من أبنائهما في القاهرة، بعد يوم من اقتحام منزل والدته وتفتيشه، وذلك رداً على الحملة التي أطلقها عبر موقع "تويتر" باسم "اطمن أنت مش لوحدك"، المناهضة للنظام.
وجاء هذا الحراك على خلفية الغضب الشعبي إثر حادثة احتراق قطار بالقاهرة في 27 الشهر الماضي، التي أسفرت عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 50 آخرين، ودفعت وزير النقل هشام عرفات إلى الاستقالة، فضلا عن إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية.
وامتدت الحملة مؤخراً لكتابة شعارها على أوراق العملات النقدية المتداولة، كما شهدت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بحسب رصد "الخليج 365"..
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