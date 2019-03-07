شكرا لقرائتكم خبر عن قذائف تستهدف اجتماع سياسين فى كابول والان نبدء بالتفاصيل
فيما قال شهود عيان وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية بأنه سُمع دوي إطلاق النار أيضا بالقرب من موقع تجمع عدد من المواطنين.
وأفادت وكالة تولو نيوز الإخبارية وعدة وسائل إعلام أخرى بأن القذائف سقطت على المنطقة عقب اجتماع سياسيين ومواطنين لإحياء ذكرى وفاة عبد العلي مزاري الذي كان يتزعم حزب الوحدة الإسلامي فى أفغانستان، وقتله مسلحو طالبان عام .1995
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