وزير الأوقاف المصري: الإخوان يمارسون أسوأ أنوع الخيانة الوطنية

قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن دعوة بعض قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الإضرار بمصر ومصالحها العليا وصورتها في الداخل أو الخارج من أسوأ أنواع الخيانة الوطنية.

وأضاف جمعة، في بيان تناقلته وسائل الإعلام المصرية، أن عناصر الإخوان الإرهابية من المفسدين في الأرض، لاستهدافهم مقدرات الوطن ومحاولة النيل منه وسفك دماء الآمنين من أبنائه بغير حق، مؤكدا أن ما يقومون به هو افتراء على الله ورسوله وإجرام وإثم كبير.



ووصف العناصر الإخوانية بأنهم "الخونة الذين باعوا أنفسهم للشيطان ولأعداء الأمة"، مطالبا بالتعامل مع الجماعات الإرهابية و كل من يروج لأفكارها أو يتبناها أو يدعو إليها بمنتهى الحسم، حتى استئصال شأفة الإرهاب الغادر واقتلاعه من جذوره، وتخليص البشرية كلها من شروره وآثامه.

وأكد وزير الأوقاف المصري أهمية التعامل بنفس القوة والحسم مع كل من يروج لهذه الدعوات بأي طريق كان، مشددا على أن التستر على هذه العناصر خيانة للدين والوطن، أما التمكين لأي منها في أي مفصل من مفاصل الدولة فهو جريمة كبرى في حق الوطن.