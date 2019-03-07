محمد بن زايد وترامب يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع ترامب خلال الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والشراكة بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.