القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع ترامب خلال الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والشراكة بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد وترامب يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.