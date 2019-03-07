إصابة ضابط مصري ومقتل عدد من الإرهابيين في اشتباكات بالجيزة

أصيب ضابط شرطة وقُتل عدد من الإرهابيين، في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن المصرية وعناصر إرهابية بطريق سريع، غربي القاهرة.

وذكر التلفزيون الحكومي المصري أن قوات الأمن اشتبكت مع بعض العناصر الإرهابية، صباح الخميس، بالطريق الدائري بالجيزة.

وفي يوم 19 من فبراير/ شباط الماضي، نجحت قوات الأمن المصرية، في ضبط مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية استهدفت قوات أمنية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، خلال الشهر نفسه؛ ما أسفر عنه استشهاد 3 عناصر من الشرطة المصرية، جراء انفجار العبوة الناسفة بالقرب من منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.