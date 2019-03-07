انت الان تتابع كيف تورط الأمير تشارلز في غسل أموال بوتين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تلقت مؤسسة خيرية يديرها الأمير تشارلز تبرعات من شركة استُخدمت لتهريب مبالغ ضخمة من روسيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا في مخطط لغسيل أموال غير قانونية

كشف مشروع الكشف عن الجريمة المنظمة والفساد، في واحدة من كبرى عمليات التسريبات المصرفية، عن أكثر من 1.3 مليون وثيقة بنكية تثبت حصول مؤسسة خيرية يديرها الأمير تشارلز أمير ويلز، على أموال وتبرعات من شبكة تديرها روسيا تضم 70 شركة خارجية لها حسابات في ليتوانيا، متورطة في واحدة من أكثر عمليات الاحتيال سيئة السمعة التي ارتُكبت خلال رئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تشير التقديرات إلى أنه تم إرسال 4.6 مليار دولار إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر هذه الشبكة.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن متلقي هذه الأموال كانوا على علم بمصدرها الأصلي، إلا أن المستندات تشير إلى أن الأموال غير المشروعة تم خلطها مع الأموال المشروعة، مما يجعل من المستحيل تتبع المصدر الأصلي لها. وتم استخدام هذه الأموال بعد ذلك بشكل قانوني لدفع ثمن الطائرات

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن متلقي هذه الأموال كانوا على علم بمصدرها الأصلي، إلا أن المستندات تشير إلى أن الأموال غير المشروعة تم خلطها مع الأموال المشروعة، مما يجعل من المستحيل تتبع المصدر الأصلي لها.

وتم استخدام هذه الأموال بعد ذلك بشكل قانوني لدفع ثمن الطائرات الخاصة، واليخوت المصنوعة خصيصا، وشراء العقارات الفاخرة، والرحلات حول العالم، وشراء تذاكر مباريات كرة القدم، ودفع رسوم مدارس خاصة في إنجلترا.

وقال بيل براودر المسؤول عن مكافحة الفساد "هذا هو الممر الذي تتدفق من خلاله أرباح الفساد الحكومي من روسيا الى الغرب".

وتركز هذه التسريبات على "ترويكا ديالوج" البنك الاستثماري الروسي، حيث تكشف رسائل البريد الإلكتروني عن كيف أن بعض المديرين في "ترويكا ديالوج" تجاهلوا تهريب الأموال عبر هذه الشبكة لأكثر من ثماني سنوات، ابتداء من عام 2004.

وكان رئيس "ترويكا ديالوج" في ذلك الوقت روبن فاردانيان، وهو ممول أرمني له علاقات وثيقة مع بوتين، واعتاد استضافة مجموعة من المشاهير وأعضاء العائلة المالكة البريطانية، وقبل عامين، تم إدراجه ضمن أغنى 100 روسي في قائمة مجلة "فوربس".

لا يوجد أي دليل على أن فاردانيان فعل أي شيء غير قانوني، على الرغم من أنه قد يكون مستفيدا غير مقصود من تدفق هذه الأموال، وقال فاردانيان إنه يعتقد أن البنك يعرف "القواعد المطبقة والإجراءات القانونية". وأصر على عدم علمه بتورط أي من شركات "ترويكا ديالوج" في الحصول على أموال تتعلق بأي عمليات احتيال.

إلا أن البيانات التي يجري فحصها من قبل النياية العامة في ليتوانيا، تثير تساؤلات حول عمليات التدقيق الضعيف التي أجراها البنك حول هذه الأموال.

القصة الكاملة لفضيحة «وثائق بنما».. من مبارك وبوتين إلى ميسي

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الملفات توضح كيف تدفقت هذه الأموال عبر الشبكة بطريقة أبقت مصادر الأموال غير واضحة، كما تكشف عن عدد من الصفقات المثيرة، بما في ذلك كيفية مساعدة الموظفين في "ترويكا ديالوج" على نقل مبلغ 70 مليون دولار إلى سيرجي رولدوجين أحد أفضل أصدقاء بوتين.

وكان "رولدوجين" أحد المتورطين في عمليات غسيل الأموال نيابة عن الرئيس الروسي، التي كشفت عنها فضيحة "وثائق بنما"، إلا أن المبالغ التي كشف عنها هذه المرة كانت أعلى بكثير مما سبق.

واعترف فاردانيان بأنه سمع عن رولدوجين، لكنه قال "لم أقم بأي أعمال تجارية معه بشكل شخصي، ولا أعرف لماذا تلقى أموالا من شركات ترويكا ديالوج".

ففي أعوام 2009 و2010 و2011، حوّل فاردانيان ثلاث تحويلات يبلغ مجموعها 200 ألف دولار إلى مؤسسة الأمير الخيرية، وهي وسيلة لجمع التبرعات للأمير تشارلز، وجاءت التحويلات من شركة "كوانتوس ديفيشن ليميتد"، وهي شركة وهمية تتخذ من جزر فيرجن البريطانية مقرا لها.

وقال فاردانيان أن هذه التبرعات كانت تهدف إلى "الحفاظ على التراث المعماري لإنجلترا"، حيث ذهبت الأموال لإنقاذ منزل "دمفريز"، وهو منزل فخم في مقاطعة "أيرشاير" البريطانية.

وفي 2007 عرض القصر للبيع في المزاد العلني، إلا أن الأمير تشارلز سارع لإنقاذه، وجمع 45 مليون جنيه إسترليني بسرعة فائقة لشرائه.

إلا أن هذه الخطوة أغرقت مؤسسته في الديون، وفي جهوده لحل هذه الأزمة، لجأ وريث العرش إلى حملة لجمع التبرعات، وجمع فاردانيان مبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني من مجموعة من رجال الأعمال الروس، وشكرهم الأمير بدعوتهم لعشاء خيري في 2014.

تسريبات بنما.. 11 مليون وثيقة و12 رئيسا متورطا

وتوضح الملفات أن الأموال التي دفعتها شركة "كوانتوس" غطت دعوة نجم الروك الراحل "برنس" لإحياء حفل "ترويكا ديالوج" في موسكو عام 2007، بتكلفة 2 مليون يورو، كما تم إنفاق مبلغ إضافي قدره 20 ألف يورو على حضور فاردانيان مؤتمر قادة العالم في دافوس.

وتشير البيانات إلى أن "كوانتوس" أرسلت ما يقرب من 500 ألف دولار إلى شركة أمريكان إكسبريس لتغطية فواتير بطاقة فاردانيان الائتمانية.

وتلقت زوجته 935 ألف يورو على مدار ثلاث سنوات في حساب تملكه في إسبانيا، كما حصلت حماته على مبلغ 900 ألف يورو أخرى.

وتقول "الجارديان إن الوثائق تشير إلى أن العديد من الشركات التي أدارتها "ترويكا ديالوج"، بما في ذلك شركة "كوانتوس"، لم يتم إنشاؤها لعملاء معينين، ولكنها احتوت على أموال مجمعة، دخلت الأموال من مصادر شرعية متعددة ثم استخدمت للإنفاق على حياة عشرات الأفراد.

وتربط التسريبات بعض الأموال التي تمر من خلال شركات غسيل الأموال المملوكة لبنك "ترويكا ديالوج" إلى ثلاث عمليات احتيال كبرى، وأبرزها كان فضيحة "ماجنيتسكي".

وكان سيرجي ماجنيتسكي، محاميا يعمل لحساب بيل براودر، وتوفي في سجن موسكو، بعد اكتشافه تآمر رئيس مكتب الضرائب في المدينة لإصدار وثائق ضريبية مزورة.

وقد تلقت شركات تابعة لبنك "ترويكا ديالوج" 130 مليون دولار من ست شركات وهمية، والتي يقول الادعاء إنها استخدمت في عملية ماجنيتسكي، حسبما تشير الوثائق.

من قتل «جاليزيا» صحفية تحقيقات وثائق بنما؟

وهناك حالتان أخريان تشيران إلى تدفق أموال غير شرعية عبر الشبكة، حيث كشفت الوثائق أن الشركات المتهمة في قضية التزوير في أسعار الوقود في مطار "شيريميتيفو" المملوك للدولة في موسكو، دفعت 37 مليون دولار لشبكة الشركات التابعة لبنك "ترويكا ديالوج".

وتربط عمليات تهريب أموال أخرى، بقيمة 17 مليون دولار، بين شركات "ترويكا ديالوج" وشركة تتخذ من موسكو مقرا لها متهمة بغسل 50 مليار روبل باستخدام كيانات وهمية ساعدت الشركات على تجنب الضرائب ونقل أموالها إلى الخارج.

وكان أحد اللاعبين الرئيسيين للمخطط الذي يستخدم شركات "ترويكا ديالوج" بنك "أوكيو" الليتواني، الذي أغلق في فبراير 2013 بعد إعلان إفلاسه.

ويخضع البنك الآن للتحقيق من قبل النيابة الليتوانية المكلفة بالتحقيق في فضيحة "ماجنيتسكي"، كما حققت وزارة العدل الأمريكية في حسابات "أوكيو" ضمن خطتها لتتبع فضيحة "ماجنيتسكي".