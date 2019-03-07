غوايدو يدعو أوروبا إلى تكثيف العقوبات على نظام مادورو

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دعا المعارض خوان غوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، أوروبا الخميس الى تكثيف عقوباتها المالية على نظام نيكولاس مادورو، غداة ابعاد سفير المانيا بتهمة "التدخل".
ودعا غوايدو في مقابلة مع مجلة دير شبيغل البلدان الاوروبية إلى "تشديد العقوبات المالية على النظام". وقال إنه "على المجموعة الدولية ان تمنع إساءة استخدام اموال الفنزويليين من أجل قتل معارضي النظام والشعوب الاصلية".
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