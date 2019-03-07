انت الان تتابع غوايدو يدعو أوروبا إلى تكثيف العقوبات على نظام مادورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زعيم المعارضة خوان غوايدو

دعا المعارض خوان غوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، أوروبا الخميس الى تكثيف عقوباتها المالية على نظام نيكولاس مادورو، غداة ابعاد سفير المانيا بتهمة "التدخل".

ودعا غوايدو في مقابلة مع مجلة دير شبيغل البلدان الاوروبية إلى "تشديد العقوبات المالية على النظام". وقال إنه "على المجموعة الدولية ان تمنع إساءة استخدام اموال الفنزويليين من أجل قتل معارضي النظام والشعوب الاصلية".