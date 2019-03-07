الان تتابع مصر: مقتل إرهابيين وإصابة ضابط في تبادل لإطلاق النار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 53 دقيقة - 11:25 ص, 7 مارس 2019 م التعليقات: 0 في الجيزة الخليج 365 - وكالات لقى عدد من الأرهابيين مصرعهم، وأصيب ضابط من قوات الأمن المصرية، خلال تبادل لإطلاق النار وقع بين الطرفين على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

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