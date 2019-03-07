الان تتابع وقوع ضحايا في انفجار غرب العاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أصيب 18 شخصا على الأقل، في انفجار وقع اليوم، غرب العاصمة الأفغانية كابول. وذكرت وسائل إعلام محلية أن من بين المصابين في الانفجار، المرشح الرئاسي مستشار الأمن القومي السابق حنيف أتمار.

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