شاهد.. علاء حسني مبارك يرد على قصة اعتناقه الديانة البهائية

سخر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من تصريحات القيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع حول اعتناق نجل مبارك الديانة البهائية.
وسبق لربيع وقال إن الجماعة استغلت اختفاء مبارك عام 2005 وأشيع أن ابن مبارك اعتنق البهائية وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط سوزان مبارك على مجلس الشعب للاعتراف.
وتعليقا على هذه التصريحات رد علاء مبارك ساخرا: "هو فينا من كدة يا مسلمين... والمنشق أفندي طالع يفتن ويفضح جماعته كده علي الهواء، سبحان الله".
وأكد إبراهيم ربيع في إحدى المقابلات التلفزيونية معه أن الغرض من تلك الشائعة التي روج لها وأنصاره، ضرب محمد حسني مبارك.
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