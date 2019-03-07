إصابة 4 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

أصيب مساء أمس الأربعاء، أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على متظاهرين شرقي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، نقلاً عن وزارة الصحة في قطاع غزة، أن إصابة الفلسطينيين الأربعة متوسطة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل على المشاركين في التظاهرات التي يطلق عليها الفلسطينيون "الإرباك الليلي".

وبحسب صفا، أشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية وأطلقوا المفرقعات الصوتية ضمن فعاليات "الإرباك" التقليدية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في مارس (آذار) عام 2018 والتي تطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.