اللجنة الرباعية تستنكر الدعم الإيراني للإرهاب

أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية، التي تضم كلا من مصر والإمارات والسعودية والبحرين، الأربعاء، تسليح إيران للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت اللجنة في بيان عقب اجتماع لممثليها بالقاهرة، عن "قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران مـن تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابيـة ببعض الدول العربية".

واستنكرت اللجنة، التي عقدت اجتماعها في مقرجامعة الدول العربية بحضور أمينها العام أحمد أبو الغيط، "ما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة ما يهدد الأمن القومي العربي".

وأدانت اللجنة خلال اجتماعها العاشر، استمرارالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، منوهة في الوقت ذاته للتصريحات الاستفزازية المستمرة من المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.