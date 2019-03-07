روسيا تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، اعتراض إحدى مقاتلاتها طائرة استطلاع أمريكية قرب حدودها فوق بحر البلطيق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "شبكات الدفاع الجوي الروسية رصدت فوق المياه المحاذية لبحر البلطيق هدفا جويا كان يقترب من الحدود، فأقلعت طائرة سوخوي -27 من قوام القوات العامة للدفاع الجوي لاعتراضه"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت أن "طاقم الطائرة الروسية قام بعد اقترابه إلى مسافة آمنة بتحديد هوية الطائرة باعتبارها قاذفة استطلاع أمريكية من طراز (آر إس 135)".

وأوضح البيان أنه "بعد اقتراب المقاتلة الروسية ابتعدت الطائرة الأمريكية عن الحدود الروسية، لتعود الأولى إلى قاعدتها بسلام".

ولم يحدد البيان توقيت الواقعة، كما لم تعقب وزارة الدفاع الأمريكية عليها حتى الساعة 7:20 ت.غ.

ووفق وسائل إعلام روسية فإن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار ازداد في الآونة الأخيرة، بالقرب من الحدود الروسية، في منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، وبالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات كان أحدثها في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.