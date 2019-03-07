أسر 400 داعشي واستسلام المئات شرق سوريا

قال قيادي كبير في قوات سوريا الديمقراطية، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة، أسرت 400 من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، أثناء محاولتهم الفرار من آخر معقل للتنظيم في شرق سوريا الأربعاء، بينما استسلم مئات آخرون من المتشددين.
وأضاف القيادي، أن مئات المقاتلين الذين استسلموا غادروا منطقة الباغوز، في إطار عملية إجلاء شملت أيضاً مدنيين، لكن لم يتضح بعد عدد المتشددين الذين سلموا أنفسهم.
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