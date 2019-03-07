السعودية والإمارات لمجلس الأمن: الحديدة خط أحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، حجة، عدن

تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عمليات القصف المكثف على المشافي والمنشآت الحكومية والخاصة والمصانع والأحياء المدنية بمدينة الحديدة، في خرق جديد لهدنة وقف إطلاق النار وتحد صريح وواضح للأمم المتحدة ولجنة المراقبين، وسط صمت مطبق من قبل منظمات وهيئات الأمم المتحدة.

وأكد مصدر ميداني أن القصف الحوثي أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في مستشفى 22 مايو، ومصنع “إخوان ثابت” للمواد الغذائية. وسبق للميليشيات الحوثية أن قصفت هاتين المنشأتين أكثر من مرة منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر من العام الماضي بحسب اتفاق السويد.

وفي السياق وجهت الحكومة السعودية والإماراتية واليمنية رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اتفاق الحديدة، وتشدد الرسالة على أن الحديدة خط أحمر وتضم نقاطا عدة فيما يتعلق بالوضع في اليمن وانعكاسات تعنت الانقلابيين.

ميدانيا، اشتدت حدة المواجهات بين قبائل حجور بمديرية كشر بمحافظة حجة وميليشيات الحوثي الموالية لإيران وتركزت المواجهات في الجبهة الشمالية الغربية، والجبهة الشرقية، عقب تحشيد حوثي كبير ومحاولات تسلل متكررة لاستعادة مناطق خسروها خلال اليومين الماضيين.

واستهدفت طائرات التحالف العربي تجمعات للحوثيين غرب العبيسة، شرقي كشر، مما أوقع عددا من القتلى والجرحى. كما استهدفت تجمعات للمتمردين في حصن المنصورة شمال غربي كشر. وفي جبهة حشاء الضالع جنوبا تمكنت قوات الجيش والمقاومة بإسناد مقاتلات التحالف العربي من السيطرة على آخر معاقل الحوثيين الاستراتيجية في منطقة وادي الأحذوف، المحاذي لمحافظة إب، من جهة الشمال.

من جهة أخرى رصد تقرير حقوقي 34 حالة انتهاك حوثي للمدنيين في مدينة تعز، خلال شهر فبراير الماضي.

مضمون الرسالة السعودية الإماراتية

التأكيد على التطبيق الحازم والدقيق لقواعد الاشتباك العسكري من قبل قيادة التحالف

دعوة المجتمع الدولي لإلزام الحوثيين بتطبيق وعودهم فيما يتعلق باتفاق ستوكهولم

وقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن

تبرع السعودية والإمارات بمليار دولار للإغاثة.. ليرتفع مجموع تبرع البلدين إلى 20 مليار دولار.

مشاهدات يمنية

ميليشيات الحوثي تكثف من عمليات التحشيد الكبير لجبهة حجور بمديرية كشر بحجة لاستعادة مواقع استراتيجية

انشقاق قيادات عسكرية بارزة من الميليشيات بعد خلافات شديدة بالداخل

الحوثي يستهدف مواقع متفرقة لقوات العمالقة في منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا.