شكرا لقرائتكم مصر.. مقتل إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل عدد من الإرهابيين وأصيب ضابط في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية، الخميس، في الطريق الدائري بالجيزة جنوب البلاد.

وأكدت مصادر أمنية أن قوات الأمن طاردت مجموعة إرهابية، وتبادلت معها إطلاق النار بمحيط الطريق الدائري، ما أسفر عن مقتل عدد منهم، فيما يجري مطاردة وملاحقة الباقين، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة ضابط.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية المصرية تفاصيل المواجهات وعدد القتلى من الإرهابيين، إضافة إلى المضبوطات التي عثر عليها بحوزتهم.