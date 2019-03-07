شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الي القاهرة صباح اليوم الخميس،مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، قادما علي متن طائرة خاصة من الكويت في زيارة للبلاد يلتقي خلالها مع عددا من المسئولين. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي قد زار بغداد الخميس الماضي على رأس وفد برلماني تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وذلك ضمن جولة شملت الأردن.



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