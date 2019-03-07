عاجل| طيران الاحتلال يجدد القصف على قطاع غزة

كتب: محمد أسامة رمضان جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمحيط الميناء الجديد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك حسبما نقل المركز الفلسطيني للإعلام بصفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وشن الاحتلال، فجر اليوم الخميس، غارات بطائرات دون طيار للاحتلال قصفت بصاروخ محيط الميناء غرب خان يونس، حيث سمع دوي انفجار كبير دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، عن استشهاد الطفل "سيف الدين عماد أبو زيد"، 15 عاما، متأثرا بجراح أصيب بها شرق غزة، وإصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال، مساء...

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