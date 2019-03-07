طارق المرعبي: سنفتح ملف تجار حزب الله الذين لا يدفعون الجمرك او الـ"TVA"

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي الى ان من يريد ان يفتح ملفات الفساد، فليبدأ بيئته الداخلية اولا، موضحا انه سيتم العمل على فتح ملف تجار حزب الله الذين لا يدفعون الجمرك او الـ"TVA" في المطار او المرفأ. واوضح المرعبي في حديث تلفزيوني، ان محاربة الفساد يجب ان تبدأ على مراحل وصولا الى نزاهة في الدولة، داعيا لترك المواضيع الخلافية الى القضاء والمسار العدلي بدل السجالات.

واعتبر انه مع رئيس الحكومة سعد الحريري نشعر بتفاؤل دائم بمستقبل لبنان، وكلنا امل بان تنطلق ورش الانماء والخدمات في عكار وان يصار الى توفير فرص العمل لشبابنا والبدء بتعين الهيئة الناظمة للطيران المدني التي تمهد لتشغيل وتفعيل مطار القليعات وغيره من المشاريع الهامة لاهلنا.