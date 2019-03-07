النشرة: تمشيط قوة اسرائيلية للمنطقة الفاصلة مقابل بلدة كفركلا

افاد مراسل النشرة في حاصبيا ان قوة اسرائيلية تضم 15 عسكريا، مشطت المنطقة الفاصلة بين السياج التقني والجدار العازل مقابل بلدة كفركلا، وذلك بالتزامن مع قيام عناصر اخرى بتركيب سياج وأعمدة حديدة في تلك المنطقة، وذلك وسط استنفار اتخذته عناصر الدورية في تلك المنطقة، قابله استنفار مماثل للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجهة المقابلة، لمتابعة الوضع باعتباره خرقا للخط الازرق.

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