تقارير: إصابة ضابط ومقتل إرهابيين في اشتباكات على دائري الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365) أفادت جريدة الأهرام الحكومية بأن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع بعض العناصر الإرهابية صباح اليوم الخميس، فيما تحدثت تقارير إخبارية عن إصابة أحد الضباط ومقتل عدد من الإرهابيين. وقالت الأهرام إن الحادث وقع على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

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