بالصور.. وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتفقد تدريبات طلاب المدارس الفندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تابع مصطفى الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم، سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الفندقية بإدارة دهب التعليمية.

وتفقد خلال زيارته تابع التدريب العملي للطلاب والطالبات داخل أحد الفنادق وأشاد بالأنشطة العملية التي تكسب الطلاب الخبرة المهنية المطلوبة من خلال الممارسة الفعلية والتي تؤدي إلى اكتساب الخبرات ومن ثم تؤهلهم لسوق العمل.

وأوضح وكيل المديرية أن التعليم الفني ينال اهتماما كبيرا من الدولة باعتباره أحد محاور تطوير، حيث إن التعليم الفني يعد القاطرة الحقيقية للتنمية، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالتدريب العملي خلال الدراسة وتجويد الخبرة المهنية بترسيخ مفاهيم التميز والإبداع لدى طلاب المدارس الفندقية.