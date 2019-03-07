وزير الخاريجية الفرنسي ..ما يحدث في الجزائر يتردد صداه في فرنسا و استقرار الجزائر مسالة حيوية

قال وزير الخاريجية الفرنسي ان استقرار الجزائر امر حيوي و ما يحدث هناك يتردد صداه في فرنسا و اضاف ان الجزائر بلد ذو سيادة والأمر يرجع للجزائريين في اختيار زعمائهم وتحديد مستقبلهم مؤكدا ان فرنسا تتابع المسار الانتخابي في الجزائر باهتمام بالغ

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