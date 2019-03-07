وكالات- رفض ممثلون عن الدول الـ28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي اليوم، الأربعاء 6 مارس 2019، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال، وفق مصادر أوروبية.
وأثار الإقتراح الذي قدمته الذراع التنفيذية للإتحاد الأوروبي، غضب السعودية وكذلك الولايات المتحدة وتسبب بإستياء في عواصم أوروبية.
وسيعلن وزراء الداخلية في الإتحاد بشكل رسمي رفضهم للمقترح في محادثات في بروكسل الخميس، حسبما أكد مصدر أوروبي لوكالة "فرانس برس".
كانت هذه تفاصيل خبر دول الإتحاد الأوروبي ترفض اللائحة السوداء للمفوضيّة حول تبييض الأموال التي تضمّ السعوديّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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