انفجار في جامو وكشمير وإصابة 5 على الأقل

وقع انفجار بمحطة حافلات في مدينة جامو الهندية اليوم الخميس وأدى لإصابة خمسة على الأقل.

ولم تتضح على الفور تفاصيل الانفجار.

وجامو هي العاصمة الشتوية للجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير حيث التوتر محتدم مع باكستان.

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