هدم منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجومين ضد إسرائيليين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، منزل فلسطيني موقوف لديها، وذلك في بلدة كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن "قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ترافقها جرافات، وأن مواجهات دارت مع الأهالي خلال تنفيذ عملية الهدم".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية أوقفت الفلسطيني عاصم البرغوثي بشبهة التورط في هجومين وقعا في الضفة الغربية وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الاحتلال.

وتشتبه الاحتلال في تورطه في عملية إطلاق نار في مدخل مستوطنة "جفعات اساف" ما أسفر عن مقتل جنديين وجرح آخر، كما يشتبه في تورطه مع شقيقه صالح، الذي تم قتله، في اعتداء مماثل في مستوطنة "عوفرا" أسفر عن إصابة سيدة حامل، ومن ثَم وفاة جنينها بعدما تمت ولادته بصورة مبكرة، فضلا عن عدد آخر من المصابين.

وأكدت قوات الاحتلال هدم منزل البرغوثي.

وتندد الحكومة الفلسطينية بسياسة إسرائيل هدم منازل المشتبه في تورطهم في اعتداءات ضد إسرائيليين، وتعتبرتها "جريمة عقاب جماعي".

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