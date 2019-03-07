حدث في مثل هذا اليوم March 7, 2019

أحداث سياسية وعامة 161 - وفاة الامبراطور أنطونيوس بيوس وتولي ابناه بالتبني ماركوس أوريليوس ولوسيوس فيرسوس الحكم. 238 - الرومان يقومون بثورة في أفريكا ضد حكم ماكسيمينوس ثراكس وينتخبون جورديان الأول حاكما لهم. 1849 - حل البرلمان النمساوي. 1876 - ألكسندر غراهام بيل يحصل على براءة اختراع على اختراعه الهاتف. 1886 - إنشاء مدينة لابريا في ولاية الأمازون بالبرازيل لتصبح اليوم مقاطعة لابريا. 1912 - أعلن روال أموندسن أنه استطاع الوصول إلى أبعد نقطة في القطب الجنوبي في 14 ديسمبر 1911. 1945 - قوات التحالف تعبر نهر الراين، والقوات الأمريكية تدخل ألمانيا وذلك في الحرب العالمية الثانية. 1945 - الحرب العالمية الثانية: القوات الأمريكية تستولي على جسر لوديندورف على نهر راين. 2007 - مجلس العموم البريطاني يصوت على الموافقة على أن يكون مجلس اللوردات بالانتخاب 100%. 2009 - تصميم التلسكوب الفضائي كبلر من أجل استكشاف كوكب أرضي آخر يستطيع البشر العيش فيه. مواليد 189 - غيتا، الإمبراطور الروماني الثالث والعشرين. 1678 - فيليبو يوفارا، معماري إيطالي. 1765 - نسيفور نيبس، عالم فيزياء فرنسي. 1785 - ألساندرو مانزوني، شاعر إيطالي. Advertisements 1792 - جون هيرشل، عالم رياضيات وفلكي إنجليزي. 1857 - يوليوس فاغنر فون يورغ، طبيب نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1927. 1872 - بيت موندريان، رسام هولندي. 1917 - كوكا، ممثلة مصرية. 1921 - أحمد لوكسر، ممثل مصري. 1936 - جورج بيريك، روائي فرنسي. 1938 - ديفيد بلتيمور، عالم بيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975. وفيات 322 ق.م - أرسطو، فيلسوف إغريقي. 161 أنطونيوس بيوس، إمبراطور الإمبراطور روماني الخامس عشر. 1274 - توما الأكويني، فيلسوف إيطالي. 1932 - أريستيد بريان، رئيس وزراء فرنسا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926. 1954 - أوتو ديلس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950. 1997 - إدوارد بورسيل، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952. 2006 - حمدي غيث، ممثل مصري.

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