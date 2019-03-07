صحة كارلوس غصن “تقلق” محاميه

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قال محامي كارلوس غصن، إن صحة موكله ليست على ما يرام بعد أكثر من ثلاثة أشهر قضاها معتقلاً.

وقال المحامي جونيشيرو هيروناكا للصحافيين، الخميس، إنه يرحب بإطلاق سراح غصن، ويعتبر ذلك إرهاصاً على بداية نهاية احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة في اليابان.

وعادة ما يحتجز المشتبه بهم في القضايا الجنائية باليابان إلى أن تجهز الوثائق للمحاكمة.

ولم يتوقع كثيرون إطلاق سراح غصن.

وأطلق سراح غصن، أمس الأربعاء، بعد أن دفع كفالة مليار ين (8.9 مليون دولار)، وكان قد اعتقل في 19 نوفمبر الماضي.

وشدد رئيس شركة نيسان السابق على براءته مراراً من الاتهامات الموجهة إليه.

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ولم يذكر هيروناكا تفاصيل عن الحالة الصحية لغصن.

وشوهد غصن وهو يغادر مركز احتجاز في طوكيو، الأربعاء، بعد أن سدد قيمة الكفالة.

واستقل غصن، الذي كان محاطاً برجال شرطة وكان يرتدي قناع وجه وقبعة ونظارة وثياب عامل بناء، سيارة بيضاء وغادر مركز الاحتجاز دون أن يدلي بأي تصريح.

المصدر: ـ العربية.نت