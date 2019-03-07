كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعتزم فرض ضريبة رقمية على جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة "فرانس 24"، أن الحكومة الفرنسية فرضت ضريبة، يوم أمس الأربعاء، تستهدف المبيعات الرقمية لشركات التكنولوجيا العملاقة، في محاولة للحد من ممارسة دفع الرسوم العالمية في البلدان ذات معدلات الضريبة المنخفضة.

وقالت الشبكة، إن مشروع القانون، الذي سيبحثه وزراء الحكومة قبل عرضه على البرلمان، هو اقتراح من وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، أن تدفع الشركات ضريبة بنسبة 3 % على معظم مبيعاتها الرقمية في فرنسا.

ستطبق الضريبة على الإيرادات الفرنسية لما يقرب من 30 شركة كبرى، معظمها مقرها الولايات المتحدة. وقدر وزير الاقتصاد، أن الضرائب ستجمع نحو 500 مليون يورو (565 مليون دولار) سنويًا.

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وحسب "فرنس 24"، فإن الضريبة التي أطلق عليها اسم "GAFA" ضريبة من وسائل الإعلام الفرنسية - اختصار فرنسي يعكس أنها صُممت بعمالقة التكنولوجيا مثل Google و Apple و Facebook و Amazon - وهي تستهدف الشركات الرقمية التي تبلغ مبيعاتها السنوية العالمية أكثر من 750 مليون يورو (849 مليون دولار) والمبيعات في فرنسا بما لا يقل عن 25 مليون يورو.

وقال "لو مير"، إنه إذا لم يتم استيفاء هذين المعيارين فلن يتم فرض الضرائب، وستغطي الضريبة الجديدة مجالات مثل الإعلان والمواقع الإلكترونية وإعادة بيع البيانات الخاصة.

كما أشار وزير الاقتصاد، إلى أنه "ستكون هناك أيضًا شركة فرنسية وغيرها من الشركات فرنسية الأصل التي اشترتها لاحقًا الشركات الأجنبية الكبرى".

ووفق "فرانس 24"، يتم تقديم مشروع القانون الفرنسي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى وسيلة لدفع تكاليف إجراءات الإعفاء المالي لتخفيف احتجاجات "السترات الصفراء".