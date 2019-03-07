كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاز أمريكيين في مدينة نوفورسيسك الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السفارة الأمريكية لدى روسيا الاتحادية، اليوم الخميس، احتجاز اثنين من رعاياها في مدينة نوفورسيسك الروسية.

وقال المتحدث الصحفي باسم السفارة، أندريه كالان، لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد احتجاز اثنين من مواطنينا في نوفورسيسك، ومساعدة المواطنين الأمريكيين في الخارج هي أولويتنا القصوى، ولا يمكننا تقديم معلومات أخرى، لأسباب تتعلق بالخصوصية".

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وكان قسم الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أكد هذه المعلومات.

بدورها أعلنت محكمة مقاطعة بريمورسكي في نوفوروسيسك أن مواطنين أمريكيين اثنين انتهاكا نظام الحدود.