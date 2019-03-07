كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: صور قمر صناعي للقوات الجوية الهندية يثبت نجاح الغارة على باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زودت القوات الجوية الهندية، الحكومة بالصور الرادارية وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة للغارة الجوية التي تم الإبلاغ عنها في معسكر تدريب إرهابي داخل باكستان، في أعقاب تقرير سابق، ألقى بظلال من الشك على ادعاءات الجيش الهندي.

ونقلت وكالة أنباء برس ترست الهندية، كبرى وكالات الأنباء في البلاد، عن مصادر أمنية، قولها، إن الحكومة تلقت "كل الأدلة" على غارة 26 فبراير على منشآت جيش محمد بالقرب من بلدة بالاكوت في شمال شرق باكستان.

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وأظهرت هذه الأدلة، أن القنابل الموجهة بالليزر من طراز S-2000 اخترقت المباني المستهدفة، وانفجرت في الداخل وتسببت في "ضرر كبير".

وقال سلاح الجو الهندي أيضًا، إنه يسعى لتجميع صور الأقمار الصناعية للموقع التي تم إنتاجها، بعد الغارة الجوية وتقديمها إلى السلطات.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير لـ"رويترز"، جاء فيه، بالإشارة إلى مجموعة أخرى من صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، أن مدرسة جيش محمد الدينية في الموقع ظلت كما هي دون أي ضرر، ولم يتم العثور على أي دليل على وجود بنية تحتية مدمرة أو إصابات هناك.