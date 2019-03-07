كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوايدو": الحكومة الفنزويلية تهدد ألمانيا بعد طرد السفير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف خوان جوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، الذي أعلن نفسه رئيسًا للبلاد، طرد كاراكاس للسفير الألماني، بأنه تهديد لألمانيا التي ألقت بثقلها وراء زعيم المعارضة.

وقال "جويدو"، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل": "فنزويلا تعيش في ظل ديكتاتورية وهذا العمل يمثل تهديدًا لألمانيا"، مضيفًا، أنه طلب من المبعوث الألماني البقاء في البلاد.

كما أصر، على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن "يرفض بوضوح" الطرد وتشديد العقوبات المالية ضد نيكولاس مادورو المحاصر.

وفي يوم الأربعاء، أعلنت كاراكاس، أن مبعوث ألمانيا إلى فنزويلا دانييل كريينر، شخص غير مرغوب فيه "للتدخل" في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وأعطاءه 48 ساعة لمغادرة البلاد.