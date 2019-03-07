كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 قتلى و31 جريحا من الحشد الشعبي بهجوم لداعش في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر هجوم شنّه مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي ضد وحدة تركمانية تابعة للحشد الشعبي العراقي بالقرب من مدينة مخمور في شمال البلاد، أسفر عن مقتل 6 عناصر وإصابة 31 آخرين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "حصيلة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف وجبة المجازين من الحشد الشعبي على طريق مخمور الموصل خلال عودتهم وهم عزل أسفرت عن استشهاد 6 مقاتلين وإصابة 31 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى القيارة".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، في وقت متأخر مساء الأربعاء، أن "القوات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش تنفذ عملية واسعة لتعقب عناصر إرهابية تعرضت لقوة من الحشد الشعبي في مخمور، شمالي البلاد".

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وفي وقت سابق، أفاد رئيس المكتب الصحفي التابع للحشد الشعبي العراقي، علي الحسيني، عن مقتل شخصين وجرح 11 آخرين في الهجوم على الوحدة التركمانية.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية العراقية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.