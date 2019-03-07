ضعف الفرامل يتسبب في انقلاب شاحنة لنقلب البنزين في بني ملال ومصرع السائق

عرفت الطريق الوطنية الرابطة بين أزيلال وبين الويدان، حادثة سير مميتة، أول أمس الثلاثاء بعد إنقلاب شاحنة خاصة بنقل البنزين.

وأفادت مصادر لـ”اليوم 24″ أن إنقلاب الشاحنة أدى الى وفاة السائق على الفور متأثرًا بجروحه الخطيرة، فيما نقل مرافقه إلى المستشفى الإقليمي لأزيلال وحالته الصحية خطيرة.

وأضاف نفس المصادر، أنه من المرجح أن يكون ضعف الفرامل السبب الرئيس في انقلاب الشاحنة، خصوصا أن المنطقة تعرف بمنعرجاتها الخطيرة جدا.

وقد حلت بعين المكان السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية، وتم فتح التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة، فيما تم نقل جثة السائق إلى مستودع الأموات بأزيلال.