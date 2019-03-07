"هواوي" تقاضي الولايات المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفعت "هواوي" اليوم الخميس دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لمنعها الوكالات الفيدرالية الأميركية من اقتناء منتجاتها وخدماتها، وبذلك باشرت مجموعة الاتصالات الصينيّة العملاقة في دعوتها القضائية بعد اتهام واشنطن لها بالتجسس.

وصرّح أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، غوو بينغ، في بيان أنّ " الكونغرس الأميركي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرّر القيود التي فرضها على منتجات هواوي. نحن مضطرّون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في شينزن (جنوب الصين).

وقال غوو أنّ "الحكومة الأميركية قرصنت خوادمنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية والرمز الخاص بنا"، دون تقديم أية دلائل تؤكد قوله.

وفي بداية العام أطلقت "هواوي" حملة ضد اتهامات الحكومة الأميركية الموجهة إليها، ومفادها أن للحكومة الصينية المقدرة على التسلل إلى معدات الاتصالات الخاصة مجموعة الاتصالات الصينيّة.

ومنعت الحكومة الأميركية "هواوي" المشاركة في نشر شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة محذرة من مخاطر ذلك على أمنها القومي.

وتدعو واشنطن حلفاءها على مقاطعة المجموعة الصينية في الوقت الذي تستعد دول أخرى لتركيب مكونات تكنولوجيا الجيل الخامس التي ستؤمن قفزة نوعيّة في سرعة الاتصال وقدرات أكبر للشركات في توفير خدمات في المستقبل، على غرار السيارات الذاتية القيادة.