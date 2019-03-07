غارة على غزة والاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا ويهدم منزلا بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن السلاح الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الخميس غارة على غزة، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية تخللها اعتقال 17 فلسطينيا، كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا في محافظة نابلس.

في قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال أرضا خالية في محيط الميناء الجديد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، كما قصف مرة ثانية بعدة صواريخ على ذات المنطقة التي تعرضت للقصف، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.

وواصل جيش الاحتلال عمليات الدهم والاقتحام لمنازل مختلفة بالضفة الغربية، حيث تم اعتقال 17 فلسطينيا وجرحى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة حيازة أسلحة ووسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات في محافظة بيت لحم، حيث أصيب رضيع بحالة اختناق، بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة، كما اعتقلت جريحا وأسيرا محررا.

وقال مواطنون، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، وأثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة الرضيع ناجح ثائر المعيوي (40 يوما) جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الجريح محمد رائد شمروخ، بعد أن داهمت منزل والده في المخيم وفتشته، كما اعتقلت الأسير المحرر عمر موسى قوار، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

وفي محافظة رام الله اعتقل الجنود الشاب مجدي شوقي من قرية دير غسانةً، كما هدموا منزل الأسير عمر البرغوثي في بلدة كوبر شمالا وصادروا مركبته، واعتقل الشاب حسن أبو الريش من بلدة العيزرية.

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في شمال الضفة الغربية، اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين في محافظة جنين هم: إيهاب سلامة ووسام حنون من مخيم جنين، وخالد عبد الكريم جرادات ورأفت تيسير حماد وماضي سميح الكيلاني من قرية سيلة الحارثية.

إلى ذلك، قامت جرافات الاحتلال، بهدم منزل من طابقين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال نابلس.

وبحسب مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، فإن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت منطقة المسعودية، وشرعت بهدم منزل من طابقين بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج".

وأوضح، أن المنزل يعود للمواطن مشير سليمان سيف وهو من قرية برقة، مؤكدا أنه لم يتسلم إخطارا بالهدم من قبل.

بدوره، قال محمد عازم رئيس بلديه سبسطيه، إن قوات الاحتلال اقتحمت متنزه المسعودية بأكثر من عشر دوريات وشرعت بعملية هدم المنزل المكون من طابقين بحجة أنه مقام في منطقة "c" ولم يحصل على التراخيص اللازمة من قوات الاحتلال.