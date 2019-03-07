مصرع 3 مهاجرين بينهم طفلان إثر غرق زورق قبالة سواحل اليونان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قارب ينقل مهاجرين - أرشيفية
لقي ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، مصرعهم، الخميس، لدى غرق زورق للمهاجرين قرابة سواحل جزيرة ساموس اليونانية، وفق ما أعلن خفر السواحل اليوناني.
وكان هناك 12 شخصاً على متن الزورق على الأقلّ، أما الطفلان فقد توفيا بعد وقت قليل من انتشالهما من المياه، فيما عثر على جثة رجل بعد ذلك بقليل، بحسب المصدر نفسه.
ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل 55 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر البحر منذ الأول من يناير/كانون الثاني و744 قضوا في رحلة العبور هذه، وهو عدد أكبر بـ3 مرات من العدد المسجّل سنة 2017.
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