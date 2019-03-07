مقتل 5 وإصابة 30 من عناصر الحشد الشعبي في كمين لداعش بكركوك

أعلنت الشرطة العراقية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس، مقتل 5 من عناصر الحشد الشعبي وإصابة 30 آخرين في حصيلة نهائية لكمين نصبه عناصر تنظيم داعش لموكب لقوات الحشد قرب محافظة كركوك250/ كم شمالي بغداد.

وكانت الشرطة العراقية ذكرت الليلة الماضية أن 3 من قوات الحشد الشعبي، قتلوا وأصيب أربعة آخرون بكمين لعناصر تنظيم داعش في إحدى المناطق التابعة لمحافظة كركوك.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "عناصر من فوج الشهيد الصدر في قوات الحشد الشعبي كانت بطريق العودة من الموصل عبر قضاء مخمور إلى طريق قضاء الدبس في محافظة كركوك وأثناء مرورها بطريق غير معبد وقعوا بكمين لتنظيم داعش مما أوقع 3 قتلى وأربعة جرحى".

وأوضحت أن "قوات أمنية حاولت إنقاذ عناصر الحشد" وأن "جميع الضحايا من أهالي قضاء طوز خرماتو".