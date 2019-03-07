كيف يسكت أردوغان معارضيه في الخارج؟

كشفت صحيفة موالية للنظام التركي، مؤخرا، عن قيام الأخير بدفع ملايين الدولارات لأشخاص يساعدون أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة له لتصفية واغتيال "المطلوبين أمنيا" في تركيا.

وكشفت صحيفة "يني شفق" الموالية للنظام التركي تفاصيل "فرق الموت" التابعة لأردوغان، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن دفع ما يقدر بـ19 مليونا و547 ألف ليرة تركية (3.5 مليون دولار أمريكي) لـ249 شخصا ساعدوا الأجهزة التركية على تصفية واغتيال المطلوبين خارج إطار القانون، كالجرائم التي ترتكبها العصابات، والمليشيات المسلحة.

الصحيفة المذكورة لم تشر إلى مصدر معلوماتها، غير أن حديثها أتى في إطار تناولها للموضوع مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تتكتم بشدة على أسماء هؤلاء الأشخاص الذين حصلوا على المكافآت، ما يوضح أن هذه المعلومات لا تخرج عن الأوراق الرسمية للوزارة المذكورة.

وأوضحت الصحيفة اليومية أن لائحة المطلوبين غالبا ما تشمل أعضاء من حركة الداعية التركي فتح الله غولن، وعناصر حزب العمال الكردستاني، الذين تصفهم أنقرة بـ"الإرهابيين".

وتتهم أنقرة الحركة، التي يقودها فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة، بتدبير محاولة انقلاب مزعومة عام 2016، وهو ما ينفيه الرجل بشدة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن هذه الأموال والمكافآت "تدفع تحت اسم جائزة الوطن أو العمل الوطني"، موضحة أن قيمة الأموال التي تقدم تقدرها لجنة مشتركة يتم تشكيلها من قبل وزارة الداخلية والقيادة العامة لقوات الدرك.

ولفتت كذلك إلى أن المصادقة النهائية على المبالغ المقدمة تأتي من قبل وزير الداخلية سليمان صويلو.