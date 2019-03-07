استشهاد طفل فلسطيني في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

استشهد طفل فلسطيني فجر اليوم الخميس، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، في حين شنت طائرات إسرائيلية 4 غارات غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفل سيف الدين عماد أبوزيد (15 عاماً) استشهد متأثراً بجراح حرجة أصيب بها شرق غزة.

وذكرت أن أبوزيد أصيب في رأسه برصاص الاحتلال مع 4 متظاهرين آخرين، مساء الأربعاء، ووصفت حالته بأنها حرجة قبل أن يعلن عن استشهاده.

وقال شهود إن القوات الإسرائيلية استهدفت المتظاهرين المشاركين فيما يعرف بالإرباك الليلي شرق حي الشجاعية وأوقعت إصابات مباشرة فيهم.

إلى ذلك، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 4 غارات قرب موقع الميناء التابع لحركة حماس غرب خان يونس جنوب القطاع.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخين بفارق عدة دقائق على ساحل بحر خان يونس دون الإبلاغ عن إصابات قبل أن تطلق صاروخا ثالثا بعد نحو نصف ساعة.

ولليوم الرابع تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

ويطلق شبان فلسطينيون بالونات محملة بشعل نارية تجاه التجمعات الاستيطانية المحاذية لقطاع غزة بهدف حرق المزروعات الإسرائيلية، فيما تتواصل المظاهرات والصدامات كل أسبوع عند الجدار الحدودي.

ومساء الأربعاء أعلن الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة تجاه مجمع "أشكول" الاستيطاني، المحاذي لجنوب قطاع غزة.