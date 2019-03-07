بورصة قطر تتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر

اختتمت بورصة قطر تعاملات الأربعاء، في المنطقة الحمراء، متراجعة لأدنى مستوى في 6 أشهر، بضغط هبوط عدد من الأسهم القيادية، مع انخفاض قطاعات البضائع، والاتصالات، والنقل، والصناعة، والبنوك، بينما ارتفع التأمين والعقارات.

وهبط المؤشر العام بنسبة 1.26% ليصل إلى النقطة 9884.21، فاقدا 126.03 نقطة عن مستويات أمس الثلاثاء، متأثرا بتراجع عدد من الأسهم القيادية التي تشكل نحو 55.6% من الوزن النسبي للمؤشر العام، وعلى رأسها صناعات قطر متصدر القائمة الحمراء بـ5.67%، والمصرف بـ1.33%، وبروة بنسبة 1.07%، ثم الريان بـ0.57%، والوطني المنخفض بنسبة 0.33%.

وتصدر البضائع التراجعات القطاعية بنسبة 0.97%، لانخفاض 4 أسهم تقدمها السلام بـ3.85%، وتجاهل القطاع تصدر السينما الارتفاعات بـ3.89%.

كما انخفض الصناعة 0.56%، متأثرا بهبوط 7 أسهم على رأسها صناعات قطر الأكثر انخفاضاً بـ5.67%، علماً بأن عمومية الشركة أقرت أمس الثلاثاء توزيع 6 ريالات لكل سهم عن العام المالي 2018، وتراجع البنوك 0.46%، بضغط هبوط عدة أسهم تقدمها قطر وعمان بـ1.90%.

ومن المتوقع أن تُعلن قطر هذا الأسبوع إصدار سندات دولية ضخمة تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار، حيث ستكون عملية بيع الديون بهذه الضخامة أكبر اكتتاب من قِبل سوق ناشئة هذا العام، متفوقًا على إصدار السعودية لسندات بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير.

وتواجه قطر حاجة متزايدة للسيولة المالية، التي تراجعت بفعل تبعات مقاطعة الرباعي العربي لها، وارتفاع النفقات المتزامنة مع تجهيزات الدوحة لمرافق كأس العالم 2022.

وأصبحت قطر بيئة طاردة للاستثمارات، بسبب الارتباك السياسي الذي تعاني منه، وخلق تبعات سلبية على قطاعات النقد والمصارف والعقارات والملاحة، والسياحة الأجنبية الوافدة، ودفعت نسب التضخم نحو الانكماش.