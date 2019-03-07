الدوحة تعترف بتعرض الطيران القطري لخسائر فادحة للسنة الثانية على التوالي

اعترفت الدوحة بتعرض الطيران القطري لخسائر فادحة للسنة الثانية على التوالي، بسبب مكابرة تنظيم الحمدين، ما يهدد دويلتهم بالانهيار والإفلاس، إذ استغل أكبر الباكر الرئيس التنفيذي الخطوط الجوية القطرية، معرض برلين السياحي للتباكي على أزماته، بعد المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

وقال الباكر، في تصريحات نقلتها الأربعاء: "أعلنّا خسارة في العام الماضي وسنعلن خسارة أخرى هذا العام"، مشيرا إلى أن الشركة ستتكبد خسائر للعام بأكمله بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار صرف عملات غير مواتية".

الضربات المتلاحقة للخطوط الجوية القطرية أظهرت تأثير المقاطعة العربية للدوحة، بعدما دفعت الشركة ثمن سياسات الحمدين الإرهابية في المنطقة العربية، إثر تعرضها لخسائر فادحة بعد قرار المقاطعة، قررت تعليق عدد من الخطط التوسيعية في غرب ووسط القارة الإفريقية.

وفي 18 سبتمبر الماضي، قالت الخطوط القطرية إنها تكبّدت خسائر فادحة في السنة المالية التي انتهت في شهر مارس الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، إذ قدرت خسائرها بنحو 252 مليون ريال (69 مليون دولار) مقارنة بأرباح بلغت 2.79 مليار ريال قبل عام.

واعترفت الشركة القطرية أن العام الأخير كان الأصعب لها على مدى العشرين عاما الأخيرة، إذ تم وقف الخطوط من الطيران إلى 18 مدينة في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كما خسرت الخطوط القطرية 11% من شبكة رحلاتها، وهي رحلات تمر فوق أجواء دول خليجية مقاطعة لدولة قطر، حيث كانت مخصصة للمسافات الطويلة التي تشكل مصدر إيرادات مهما للناقلة القطرية.