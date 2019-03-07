رئيس الوزراء الإسرائيلي:‭ ‬البحرية قد تتحرك ضد تهريب إيران للنفط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن البحرية الإسرائيلية قد تتحرك ضد تهريب إيران النفط، داعيا القوى العالمية لإحباط أي محاولة من طهران لتفادي العقوبات الأمريكية.

وأبلغ نتنياهو ضباط البحرية بأن إيران لا تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود، مثلما كانت تفعل قبل إبرامها الاتفاق النووي في عام 2015.

وقال نتنياهو "تحاول إيران التحايل على العقوبات من خلال تهريب النفط خفية عبر مسارات بحرية، وبناء على مدى تلك المحاولات سيكون للبحرية دور أكثر أهمية في وقف هذه الأفعال الإيرانية".

يشار إلى أنه وفقا لخبراء بحريين تتضمن وسائل تهريب النفط الإيراني تغيير أسماء السفن أو تسجيلها لدى دول أخرى، وإيقاف أجهزة تحديد مواقع السفن ونقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في عرض البحر وبعيدا عن المراكز التجارية الكبرى.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على إيران، قائلا إن "النظام الإيراني هو الراعي الأساسي للإرهاب ويصدر الصواريخ ويشعل النزاعات في الشرق الأوسط ويدعم الإرهابيين والوكلاء والمليشيات".