شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مراجعات الإخوان بالسجون: الجماعة كانت تستقطب طلاب الجامعات وتضلل أفكارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد على، قائد حركة المراجعات الإخوانية داخل السجون، والمنشق مؤخرا عن التنظيم، طريقة استقطاب الجماعة لطلاب الجامعات، مشيرا إلى أن هناك فئات معينة تكون لدى الجماعة أولوية في ضمها للتنظيم، لتضليل أفكارهم.

وردا على سؤال عن الفئات التى تسعى الجماعة لاستقطابها، قال قائد مراجعات الإخوان فى السجون لـ"الخليج 365"، إنهم يركزون على الأفراد الذين ينتمون لمستوى اجتماعي ومادي مميز أو يعملون في مهن مميزة كالأطباء والمهندسين والمحامين مثلا، ويوجد فئة عمرية كذلك مميزة وهى الشباب فى المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعة لسهولة تشكيل العقل فيها.

وتابع عماد على: "لذلك تهتم الجماعة بقسم الطلاب كثيرا وتحرص على استقطاب أعضاء في المدارس والجامعات لتولى عملية الاستقطاب، كما تستعين بالمدرسين والأساتذة التابعين لها في ذلك".

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على الإخوانى الهارب أيمن عبد الغنى، صهر خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، ويحيى موسى الإخوانى الهارب فى تركيا الصادر ضده حكم الإعدام فى قضية اغتيال النائب العام، لاستقطاب طلاب الجامعات، حيث يعد الإثنين متورطين فى استقطاب الشباب وإشراكهم فى اللجان النوعية التابعة للجماعة لتنفيذ عمليات إرهاب وعنف ضد الدولة المصرية.