المرور: توزيع 350 كاميرا كتف للخدمات على الطرق لضبط المخالفات

كتب: عبد الرحمن سيد
قال مصدر أمنى بالمرور، إنه تم توزيع 350 كاميرا كتف جديدة لضباط المرور أعلى الطرق ومنها توزيع 80 كاميرا على رجال المرور بالقاهرة، و100 آخرين على ضباط مرور الجيزة، وتعمل على تسجيل كافة ما يحدث بالصوت والصورة ليلا ونهارا، وترصد معاملة الضباط مع المواطنين بكفاءة عالية وتقييم أداء الضباط، لتطبيق القانون ورصد أى احتكاك مع المواطنين أثناء أداء العمل.
وأشار المصدر إلى أن تكلفة تلك الكاميرات بلغت ملايين الجنيهات بواقع 115 ألف جنيه للكاميرا الواحدة، بالإضافة إلى توزيع كاميرات أخرى على إدارة مرور الإسماعيلية والأقصر...
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