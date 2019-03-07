حوري: موضوع اموال "سيدر" هي مسؤولية اساسية لنا كلبنانيين بالدرجة الاولى

اشار مستشار رئيس الحكومة عمار حوري الى ان هناك اقرار من قبل مدير عام المالية الان بيفاني بظهور الـ11 مليار في الحسابات المالية، واليوم الجواب اليقين عند الجهات الرقابية وهي المسؤولة عن التدقيق في الحسابات.

ولفت حوري في حديث اذاعي، الى ان موضوع اموال "سيدر" هي مسؤولية اساسية لنا كلبنانيين بالدرجة الاولى.